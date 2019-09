Cagliari, Truzzu: “Caddozzo dei rifiuti ‘cassato’, pubblico la foto perchè mi sono rotto le pa***”

CASSATO! VE L’AVEVO DETTO… Ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c’è di mezzo la privacy…

Sapete che vi dico? Che ho deciso di fregarmene, perché mi sono rotto le p***e!

Un caddozzo incivile abbandona la sua spazzatura in un angolo. Non sa che una telecamera dell’Autorità portuale (che di cuore ringrazio) lo sta riprendendo.

Non ci sono parole per esprimere lo sdegno per un essere che fa del male a Cagliari, la sua città, e prende in giro la stragrande parte dei cittadini per bene.

Vergogna, vergogna, vergogna!!!la

Fonte: Casteddu On Line





