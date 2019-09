Cagliari, dopo 4 anni chiude Pittarosso: scaffali già semivuoti in via Dante

Il cartellone affisso nella vetrina lascia pochi spazi a dubbi: “Il 29 settembre chiudiamo”. Pittarosso, dopo quattro anni, lascia Cagliari. Il gruppo principalmente specializzato nella vendita di scarpe abbandona i metri quadri al primo piano del negozio Ovs. Lì, gli scaffali marchizzati con la grande “P” rossa sono già semivuoti: con il “fuori tutto” a dieci euro, già tantissimi cagliaritani ne hanno approfittato per acquistare scarpe da tennis, eleganti o mocassini. Non c’è ancora nessun avviso ufficiale sul sito internet della società con sede a Legnano, in Veneto. Il suo arrivo nel capoluogo sardo è datato 18 aprile 2015, con tanto di maxi pubblicità su internet e sui social. Prima di Pittarosso, in via Dante, c’è stato un altro negozio di scarpe e, prima ancora, l’Upim. Non si sa ancora da chi verrà occupato, in futuro, lo spazio nel quale negli ultimi anni è stato possibile acquistare scarpe, borse e altri accessori.

L’unica certezza è che il marchio rimane, nell’Isola, grazie al negozio presente sulla Strada statale 131 a Sestu. Dopo il “caso” Feltrinelli, ecco un altro grande marchio che lascia Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line





Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.