Abbanoa, lavori in acquedotto Bidighinzu

Martedì 10 settembre i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un importante intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà l'acquedotto Bidighinzu. Sarà eliminata una dispersione di 65 litri al secondo che i tecnici del Gestore hanno individuato in un tratto in acciaio che attraversa il territorio di Ittiri.

I lavori inizieranno alle 7 del mattina e si concluderanno alle 20: le operazioni sono rese complesse dal fatto che il tratto in cui si dovrà operare con le saldature è avvolto da un blocco di ancoraggio in cemento armato che deve essere smantellato. Durante l'intervento, a seconda delle disponibilità delle scorte dei singoli serbatoi che potranno garantire l'erogazione sino al loro esaurimento, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni a Ittiri, Usini, Uri, Olmedo, Ossi, Tissi, Muros e Sennori.

L'acquedotto Bidighinzu garantisce un integrazione anche alle zone alte di Sassari alimentate dal serbatoio di via Milano. Tra queste Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari. In queste zone stanotte e domani notte saranno eseguite chiusure dalle 23 alle 4 della mattina successiva, martedì dalle 18 alle 4.