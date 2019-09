Scooterista grave all’ospedale dopo uno scontro vicino a Torre Grande Ricoverato in codice rosso. Coinvolti nell’incidente anche due veicoli

Un centauro è stato ricoverato in codice rosso in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto stasera nel tratto di strada che collega la borgata marina di Torre Grande col porticciolo turistico.

Secondo i primi accertamenti della Polstrada un furgone Renault che usciva dalla sede del Centro marino avrebbe urtato lo scooter T Max 500 guidato dall’uomo originario di Oristano che avrebbe perso il controllo finendo contro una Oper Meriva diretta verso il porticciolo.

Lo scooterista è finito a terra ed è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale San martino. Avrebbe riportato un trauma facciale e altre gravi lesioni.

Domenica, 8 settembre 2019

