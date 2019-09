Sagra delle Pesche di San Sperate al sogno della finalissima nazionale: sfida a colpi di like

24 ore per cullare il sogno della Finalissima in una semifinale che ha visto a confronto due grandi squadre:dicontrodiLa sfida parte subito con un grande ritmo: dopo 1 ora di votazione sono già stati superati i mille voti e la situazione pare abbastanza in equilibrio, conin lieve vantaggio.E’ a questo punto che la squadra sarda accelera ulteriormente distaccando la squadra toscana, creando un solco sempre più importante con il passare delle ore. La squadra dilotta, non demorde, maè inarrestabile e mantiene un ritmo impressionante, senza concedere possibili rimonte agli avversari.Nelle ore successive i sardi procedono a colpi di like in una vera cavalcata trionfale:vince ed accede allaOrasfiderà, il 14 Settembre,di Miglionico in unache promette grandi emozioni. In palio ildi! Il sindaco Enrico Collu esprime tutta la sua soddisfazione per i numeri raggiunti ” È una grande vittoria della gente di San Sperate, una Vittoria da dedicare a tutta la gente di Sardegna che ama e apprezza il mio paese” L’ Assessore Fabrizio Madeddu è felice perché questo risultato ha un valore speciale: “Questa gara ci ha dato possibilità di unire tanta gente in positività verso un un’obiettivo comune”. Ed ecco anche il commento entusiasta del sindaco Enrico Collu: “3684 voti, demoliti i bravissimi e quotati avversari toscani che di certo con oltre 1700 voti non hanno lesinato energie. Bravi anche loro.Intanto ridendo e scherzando ci ritroviamo a contenderci il titolo virtuale di campione d’Italia delle Sagre.Lo ripeto, è un gioco, non si vince nulla, ma questa piccola avventura ci sta permettendo di far sentire partecipi e orgogliosi oltre noi, che a San Sperate viviamo, i nostri compaesani che vivono e lavoran

o lontano ma son rimasti legati alla terra natia. Per non parlare delle tante persone che hanno conosciuto la nostra Sagra, le nostre pesche ma anche tutte le attività culturali, artigianali o artistiche e vogliono dimostrare, anche semplicemente votando, l’apprezzamento per ciò che siamo riusciti a trasmettere loro (molti lo scrivono esplicitamente nella nostra pagina FB).

Quindi si va in finale e sull’onda di un’entusiasmo che sta crescendo mano a mano che si va avanti, credo proprio che le soddisfazioni non siano ancora terminate.

Fonte: Casteddu On Line





