Cagliari, il sindaco Truzzu fa multare i caddozzi della spazzatura: “Uno di Castiadas, due auto erano radiate dal Pra”. Clamorosa svolta nei controlli sui firubetti che deturpano Cagliari trasformando intere vie in discaroche abusive. Il sindaco Truzzu rende note le multe che scatteranno dopo i controlli dei giorni scorsi: “Negli ultimi sette giorni abbiamo rilevato una decina di targhe: i vigili hanno convocati i proprietari. Uno era addirittura di Castiadas, un emerito caddozzo che ha fatto un bel po’ di chilometri per abbandonare la spazzatura in mezzo alla strada della nostra città, e che dimostra che non è vero, come sostiene qualcuno, che solo i cagliaritani sono caddozzi e non vogliono fare la differenziata, ma che fino a oggi in tanti comuni la differenziata non ha creato problemi perché tanto c’erano i cassonetti di Cagliari. Inoltre due delle auto rilevate erano incredibilmente radiate dal PRA e non potevano circolare”.

Il sindaco Paolo Truzzu annuncia poi altre importanti novità nel pianeta rifiuti a Cagliari: “Lotta senza quartiere contro l’immondizia. Il nostro lavoro è continuo e non si ferma mai.Lunedì 9 attiveremo sulla prima Isola ecologica in zona Mercato (dopo il periodo di prova positivo) altre 270 famiglie (via Tiziano e via Monti).Oggi è stata posizionata e collegata elettricamente la seconda.

Lunedì 16 avvieremo anche su questa un periodo di prova con i due condomini adiacenti al bar-pasticceria Pirani. Andiamo avanti anche con i controlli di video-sorveglianza. Abbiamo posizionato diverse nuove telecamere che fanno egregiamente il loro lavoro. Il sistema è sempre più efficace. Ci stiamo avvalendo anche di altri due ottimi vigili urbani”.

