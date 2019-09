La Giunta a maggioranza al femminile di Monserrato sfila compatta e serrata in occasione della Processione della Beata Maria Vergine. Ieri i cittadini presenti alla processione in onore della Madonna hanno potuto notare quanto il sindaco Tomaso Locci sia riuscito nell’intento di scegliere dei componenti di Giunta che onorano il loro mandato con serietà e rispetto anche presenziando alle cerimonie religiose della città. In foto tutte le assessore, accompagnate dalla famiglia e da diversi componenti della maggioranza.

L'articolo Monserrato, la Giunta in rosa sfila compatta: tutte le donne alla processione della Beata Vergine proviene da Casteddu On line.