“Villacidro, la macchina di mio padre danneggiata e usata per iniettare droga: preferiamo rottamarla ora…”. Il disperato sfogo su Fb di un giovane del paese: l’auto del babbo è stata aperta, semi distrutta e sporcata, oltre al furto dei soldi: “La droga è qualcosa che tutti dovremmo odiare, preferiamo rottamarla che vederla così”. il disagio del ragazzo nel suo coraggioso post sul gruppo del paese. ” La macchina di mio padre è in queste condizioni. Pubblico le foto, con un senso di amarezza e disgusto. È stata forzata con una pietra e successivamente utilizzata per potersi iniettare eroina e altri tipi di droga.Hanno trafugato i soldi che mio padre utilizzava per rifornire, lasciando i documenti all’interno. La fiancata è stata danneggiata come pure il finestrino. Preferiamo rottamarla, è sporca. Di qualcosa che dovremmo tutti odiare”. Un problema, quello degli atti vandalici e dei furti sulle auto, che sta tornando molto diffuso in tutta l’area vasta cagliaritana.

L'articolo “Villacidro, la macchina di mio padre danneggiata e usata per iniettare droga: preferiamo rottamarla ora…” proviene da Casteddu On line.