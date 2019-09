Arriva il Sushi Village al Festival dell’Oriente di Cagliari - 20-21-22 Settembre presso la Fiera

il 20-21-22 Settembre presso la Fiera della Sardegna, verrete letteralmente sorpresi da un vero villaggio tradizionale Giapponese con la riproduzione di una antica strada con le sue casette tipiche e numerosi stand gastronomici dove potrete degustare alcuni tra i prodotti più apprezzati dai giapponesi.

Preparati dallo chef Sakuma Shota potrete infatti assaggiare gli originali GYOZA, ravioli ripieni di carne o in una delicata versione vegetariana

RAMEN il prelibato piatto cucinato secondo la tradizione dallo chef Ryohei Hamazawa.

Potrete poi ammirare la preparazione del piatto nipponico maggiormente conosciuto.. ovvero il SUSHI che lo chef Chizu Noguchi tutti i giorni preparerà davanti al pubblico del festival.

Ma la cucina giapponese è anche cucina da strada! Sara infatti possibile degustare KARAAGE involtini di verdura croccanti e pollo marinato in salsa di soia, aglio e zenzero poi fritto, preparati e serviti dai cuochi Mayuko Kobayashi e Mizuo Hirokawa e accompagnati da ottime salse come da tradizione

Il tutto potrà essere accompagnato con una birra giapponese, ASAHI o HATO, un’artigianale aromatizzata al the verde o degustare un vero sake tradizionale, la bevanda alcolica preferita dai giapponesi.

E non si può non conoscere i dolci nipponici con gli originali dorayaki, i dolcetti preferiti dall’amatissimo Doraemon, preparati dalle sapienti mani di Kayoko Tokumoto, accompagnati da un prezioso The verde o dei freschi gelati mochi ice, serviti dalla dolcissima Rika Takano, che potrete assaggiare nella riproduzione di un giardino di ciliegi in fiore .

Festival dell’Oriente è promozione di cultura e tradizione, e questo grande gruppo di chef giapponesi vi trasporterà in un viaggio ricco di emozioni e gusto alla scoperta del paese del Sol Levante.

Un evento imperdibile che vi farà letteralmente battere il cuore .

Per Maggiori informazioni : http://festivaldelloriente.it/

orario: 10.30 - 22.30





Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.