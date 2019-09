Cagliari, spacciava droga a minorenni in via Roma: straniero arrestato dai carabinieri

Sorpreso a spacciare droga in via Roma: arrestato dai carabinieri.

Si trovava nei pressi della fermata dell’autobus in via Roma, a Cagliari, e incurante dei passanti e dei turisti presenti, ha avvicinato alcuni minorenni per spacciare marijuana. Tuttavia, mentre era in atto la cessione della droga, l’uomo, Toure Bakari, 24enne originario del Mali e residente a Fluminimaggiore, è stato sorpreso dai carabinieri e fermato. In casa gli sono stati sequestrati 18 smartphone di dubbia provenienza, oltre ad un ulteriore quantitativo di droga.

Domani il processo per direttissima.

Fonte: Casteddu On Line





Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.