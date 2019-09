L’attentato al vicesindaco di Ardauli: condanna del Comune, solidarietà del presidente Solinas

Condanna da parte dell’amministrazione comunale di Ardauli sul grave atto del quale è rimasto vittima poco prima dell’alba di oggi il vicesindaco del paese Marco Deiana, al quale sono state incendiate due auto parcheggiate nel garage sotto casa, al centro del paese. Deiana, militare della Guardia di finanza, è impegnato come amministratore da ben 12 anni.

“Sui motivi e le cause del folle gesto odierno, vi sono indagini in corso”, si legge in una nota resa pubblica dagli amministratori del Comune di Ardauli. “È un atto che colpisce un nostro amministratore, vicesindaco, e come Amministrazione lo condanniamo con tutte le forze. È soprattutto un gesto che non fa bene alla nostra comunità”.

“Vi sono quotidianamente sacrifici, impegni e pensieri da parte degli Amministratori che i cittadini non percepiscono e ai quali non si riesce a dare il giusto valore”, prosegue la nota. “Ardauli è sempre stato un paese tranquillo e Ardauli non è l’atto compiuto da qualche sciagurato”.

Gli amministratori comunali hanno voluto ringraziare quindi quanti hanno espresso attestati di solidarietà. “Siamo vicini a Marco”, conclude la nota, “in quanto persona irreprensibile, amministratore e soprattutto amico”.