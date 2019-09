Cagliari, scoperto l’anziano turista tedesco: spacciatore elegante con 2 kg di eroina in valigia da portare a un nigeriano. Due narcotrafficanti in trappola. Incredibile operazione della Finanza all’aeroporto con un doppio arresto. Aveva a un portamento di classe, elegante: così viene descritto il tedesco insospettabile arrestato oggi. Vestito di tutto punto, con modi garbati, a un certo punto i finanzieri hanno deciso di ispezionare il suo bagaglio trovando un enorme quantititativo di droga. L’uomo, subito collaborativo con gli agenti, ha permesso di identificare il destinatario della droga: si trattava di un nigeriano già espulso dall’Italia, un quarantenne anche lui vestito di tutto punto che è stato arrestato al momento della consegna pattuita. Il tedesco viaggiava dal Sudafrica diretto proprio a Cagliari, ed è stato fermato all’aeroporto di Fiumicino. mentre la consegna della droga col secondo arresto è avvenuta proprio a Cagliari, in collaborazione con la Procura cagliaritana.

