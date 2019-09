Precipita aereo, muore ricercatore Crs4

(ANSA) - VENEZIA, 7 SET - Gianluigi Zanetti, 60 anni, direttore del programma Advanced Computing and Communications e dei gruppi Distributed Computing e Biomedical Computing del CRS4, è morto carbonizzato in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero in un campo di mais a Bibione (Venezia). Zanetti era nato a Venezia, ma da qualche anno era residente a Cagliari.

E' invece rimasto ferito il fratello, Massimo Zanetti, 56 anni, residente a Porcia (Pordenone). Il disastro sarebbe avvenuto pochi istanti dopo il decollo da un'aviosuperficie privata della spiaggia di Bibione. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Portogruaro (Venezia).