Trovato il corpo di Elisa Pomarelli in un bosco, catturato e arrestato Massimo Sebastiani. La svolta in serata: il corpo della ragazza trovata in un bosco, è stato l’uomo a dire dove cercarlo. Sebastiani era stato catturato oggi intorno a mezzogiorno in un casolare(apparentemente disabitato) sul Monte Moria, nel comune di Lugagnano. L’uomo di trovava nel solaio. Proprio lì, un paio di giorni fa, era stato avvistato a una distanza di venti metri da alcuni testimoni. Le ricerche nelle ultime ore si sono concentrate in quella zona. A rintracciarlo sono stati i carabinieri della stazione di Carpaneto. L’uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Perquisizioni e controlli sono stati eseguiti nei giorni scorsi in casa e nell’auto di Sebastiani.

