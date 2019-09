“Da un mese subisco furti misteriosi in casa a Quartu, chi ha preso la mia borsetta?”

L’elenco è lungo e variegato: “Due giubbotti in jeans da donna, una borsa in pelle marrone della Disney, un deodorante, due cornici portafoto, chiodi, viti, cacciaviti e coperte e lenzuola per culla”. Tutti oggetti spariti dalla sua abitazione di via Andorra e presenti – a livello scritto – nella denuncia fatta ai carabinieri di Quartu Sant’Elena da Giorgia Loi, trentaduenne residente in un appartamento . “Non riesco a spiegarmi chi possa avermi rubato tutti questi oggetti, solo io e i miei genitori abbiamo le chiavi di casa”. Insomma, una lunga scia di misteriosi furti, almeno leggendo il foglio di denuncia firmato dalla donna e controfirmato dalle Forze dell’ordine.

Ma sembra esserci, almeno per il momento, una priorità, per Giorgia Loi. Non tanto sapere chi sia il ladro o i ladri che avrebbero fatto visita in casa sua nell’ultimo periodo, quanto rientrare in possesso di una borsetta: “Me l’hanno regalata le mie sorelle, per me ha un valore affettivo immenso. Chiunque l’abbia vista mi chiami, sono disposta a dare cinquanta euro di ricompensa a chi riesce a trovarla”. Il numero di telefono di Giorgia Loi è +393755119525

