E’ stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale San Martino di Oristano il corpo dell’uomo annegato ieri mattina a S’Archittu, nella marina di Cuglieri. Non aveva documenti addosso e ancora non si è potuto identificarlo. Si pensa possa essere un turista di origine straniera.

Le forze dell’ordine stanno eseguendo indagini per accertare l’identità.

Il recupero del corpo dell’uomo ieri è stato molto difficoltoso. Vista l’impossibilità di intervenire via mare, con la motovedetta della Capitaneria di porto di Oristano, e dall’alto,, con l’elicottero dei Vigili del fuoco, per il forte vento e il mare agitato, si è riusciti solo dopo diverse ore di tentativi, lanciando in acqua una rete.

A quanto si è appreso l’uomo è stato travolto da un’onda mentre si trovava sullo “Scoglio dei genovesi” ed è caduto in mare. Ha cercato di restare a galla tra le onde, ma non ci è riuscito.

Sul posto sono arrivati i soccorsi. Hanno operato due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e uno del servizio 118, e gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano e dei Vigili del fuoco, anche col Nucleo sub, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sabato, 7 settembre 2019

L'articolo Un turista straniero l’uomo annegato dopo essere caduto dagli scogli? sembra essere il primo su LinkOristano.it.