Cagliari in lacrime per la morte dell’ex sindaco Franco Murtas: “Addio a un uomo rigoroso”

È morto Franco Murtas, sindaco di Cagliari dal 1972 al 1975. “Apparteneva alla Democrazia Cristiana, – afferma il sindaco Paolo Truzzu – era un uomo per bene e svolse il suo ruolo con rigore e senso delle istituzioni in anni non semplici per l’Italia. Sopratutto fece politica per passione. Mi piace ricordarlo”. Franco Murtas è stato assessore comunale con la giunta Brotzu dal 1961 al 1965, poi con la giunta De Magistris dal 1967 al 1969. Nel 1971 ancora assessore con la giunta Lai e nel 1973 con la giunta Fanti. Poi sindaco di Cagliari dal 1972 al 1975.

È stato anche consigliere alla Provincia di Cagliari e assessore regionale nella giunta Cabras dal 1992 al 1994. Funzionario del Consiglio regionale, una volta in pensione ha fatto ha il Giudice di pace.

