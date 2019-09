Attentato al vicesindaco: incendiate le auto nel garage della sua casa

E’ stato un grave atto intimidatorio l’incendio che prima dell’alba, ad Ardauli, ha distrutto un’automobile, danneggiato un’altra auto e lo stabile dov’erano custodite, nel centro del paese, in via Lo Frasso. Ormai sembrano esserci pochi dubbi. La vittima dell’attentato è il vicesindaco Marco Deiana, militare della Guardia di finanza, impegnato come amministratore da ben 12 anni e molto stimato in paese.

L’allarme è scattato intorno alle 6.15 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta. L’auto del vicesindaco è andata distrutta, quella della moglie gravemente danneggiata dal fuoco.

Le due utilitarie erano parcheggiate nel garage sotto l’abitazione del vicesindaco che ha subito anch’essa gravi danni.

I vigili del fuoco stanno accertando le cause esatte dell’incendio, ma si propende sull’origine dolosa.

Al vicesindaco di Ardauli sono giunti diversi attestati di solidarietà, tra i quali quello dell’ex direttore dell’Anci Sardegna e dirigente dell’Assessorato regionale affari generali, Umberto Oppus.