Giovanni di Villasor, prof di musica precario: “A 42 anni non posso avere una casa tutta mia”

È andato a Roma, davanti a Montecitorio, nei giorni scorsi, per protestare contro quell’abilitazione “bloccata” dal Governo. Giovanni Tocco, 42enne di Villasor, è uno dei tantissimi prof precari sardi che, a un respiro dall’inizio del nuovo anno scolastico, si trovano a dover incrociare le dita. Cattedra da cinque anni alla scuola media numero quattro di Oristano, insegna musica in tre classi, per un totale di diciotto ore settimanali. Lo stipendio? “1450 euro al mese, ma sempre col dubbio”. Il dubbio messo in mezzo da Tocco è legato al suo essere prof precario: “Ho due lauree prese dopo quindici anni di studio di violoncello più una terza in arrivo, di Teologia. Vivo in un monolocale sopra la casa dei miei genitori, trenta metro quadri. Vorrei comprarmi un nuovo violoncello ma non posso, e vorrei anche acquistare una casa tutta per me. Ho studiato tanto, facendo sacrifici, penso di meritarmelo”, spiega, contattato da Casteddu Online, il quarantaduenne. “Ogni giorno devo fare centoquaranta chilometri per lavorare, almeno trecento euro al mese se ne vanno per la benzina”. La sedia dietro la cattedra potrebbe “scomparire” da un momento all’altro, per Giovanni Tocco. “Lo stato non mi fa abilitare e rimango un docente di terza fascia. Il Governo continua a non garantire il pass per il percorso speciale di abilitazione al concorso riservato a noi docenti precari con più di trentasei mesi di servizio certificati”. Il timore è che debba passare ancora tanto tempo prima di poter fare il “salto”, visto che il nuovo esecutivo deve ancora ricevere la fiducia di Camera e Senato. “Porto i miei alunni a fare concorsi e concerti, ovviamente distante da Villasor. Spesso poi ci sono anche le riunioni dei docenti alle quali devo partecipare. Spero che questa situazione si sblocchi in tempi rapidi”.

Fonte: Casteddu On Line





