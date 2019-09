Cagliari, tre spacciatori-vedette nel sacco a Sant’Elia: stroncato market “serale” della droga

Operazione antidroga della Guardia di Finanza e dei carabinieri a Sant’Elia. A finire in manette tre spacciatori, in due distinte operazioni: nella prima, i Baschi Verdi e i finanzieri Cinofili della seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari hanno arrestato un trentaquattrenne – finito poi ai domiciliari – pizzicato a vendere delle dosi di droga a delle persone in via Schiavazzi. Addosso aveva 14 dosi di cocaina, 18,5 grammi di marijuana, due coltellini, materiale di confezionamento e 380 euro in banconote di piccolo taglio. Qualche ora dopo, di sera, il secondo blitz: a finire in manette due spacciatori, un uomo di ventinove anni e una donna di quaranta. La coppia di spacciatori aveva allestito in vero e proprio market della droga. L’attività illegale era gestita in maniera molto “attenta”: uno dei due faceva la vedetta e l’altro, dopo aver trattato con il cliente di turno, andava a prendere la droga nascosta lì vicino.

Il

fiuto dei cani antidroga ha fatto il resto, permettendo ai militari di individuare e

sequestrare

40 dosi di cocaina, 41 gr di marijuana, un bilancino di precisione e 990 euro in

banconote

di piccolo taglio. Dopo il rito direttissimo, l’uomo è finito ai domiciliari e la donna ha l’obbligo di firma dai carabinieri.

Fonte: Casteddu On Line





Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.