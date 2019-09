Paura nella notte per un incendio in un garage: distrutta un’automobile

L’episodio ad Ardauli. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta e di Oristano

Allarme questa notte ad Ardauli dove un incendio ha investito un box all’interno del quale erano parcheggiate alcune auto. Una di queste è stata distrutta dal fuoco.

L’incendio si è sviluppato dopo le 2 in uno stabile nella via Lo Frasso, nel centro dell’abitato. Sul posto sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e del comando provinciale di Oristano che hanno impiegato alcune ore per sepgnere le fiamme e per evitare che si propagassero al resto dell’immobile.

Una delle auto è andata distrutta.

I vigili del fuoco stanno compiendo accertamenti per verificare l’origine dell’incendio.

Sabato, 7 settembre 2019

