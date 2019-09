Detenuto tenta il suicidio in carcere: salvato da agente della penitenziaria

Un detenuto ospitato nella sezione Alta sicurezza del carcere di Massama ha tentato il suicidio impiccandosi. Lo ha rivelato il segretario generale della Sardegna della UIL Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu. “Si è dapprima inferto dei tagli nel braccio con una lametta ed ha poi messo in atto il gesto estremo provvidenzialmente sventato dall’agente della sezione che si è accorto immediatamente del rumore causato dalla caduta dello sgabello”, ha spiegato il sindacalista. “E’ riuscito pertanto a dare l’allarme e unitamente ad altri agenti ha liberato il detenuto dal cappio agevolando gli interventi sanitari”.

“Una tempestività inversamente proporzionale rispetto a quella dei vertici dell’Amministrazione”, ha affermato il segretario del sindacato Uil, “che ancora non hanno assicurato gli interventi strutturali per rendere piu’ agevole il lavoro degli agenti, cosi’ come latitano gli interventi organizzativi che potrebbero determinare il medesimo risultato, caso eclatante la mancata realizzazione di un protocollo di intesa locale per garantire diritti e regole certe per tutto il personale”.

“Dispiace inoltre denunciare che nemmeno nella città oristanese è stato realizzato il repartino detentivo ospedaliero e nemmeno l’intervento del Prefetto sollecitato anche dalla Uil non ha ancora sortito gli interventi auspicati”.

“Sembra davvero che il mondo penitenziario sardo non interessi a nessuno e si faccia leva solo ed esclusivamente sulla capacità di compiere dei gesti straordinari degli agenti che ancora riescono a mantenere in piedi un’Amministrazione alla deriva. Al personale intervenuto”, afferma ancora Cireddu, “va il plauso della UIL”.

“Nell’Istituto di Oristano come noto”, ha concluso il segretario della Uil Pa Michele Cireddu, “sono allocati detenuti ai vertici della criminalità organizzata che mantengono uno spiccato indice di pericolosità e necessitano di un attentissimo controllo per motivi di sicurezza attiva da parte della Polizia Penitenziaria”.

Sabato, 7 settembre 2019

L'articolo Detenuto tenta il suicidio in carcere: salvato da agente della penitenziaria sembra essere il primo su LinkOristano.it.