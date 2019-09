Fortza Paris punta al rinnovamento: in giunta entra Carmen Murru Andrà a ricoprire l’incarico di assessore agli affari sociali del Comune di Oristano

Conferma la linea del rinnovamento e indica una giovanissima, il movimento Fortza Paris che ha deciso di designare nella giunta comunale Carmen Lutzu, chiamata a ricoprire l’incarico di assessore agli affari sociali, lasciato vacante dopo le dimissioni per problemi di lavoro dell’uscente Francesca Loi.

Carmen Murru, 25 anni, laurea in Scienze dell’alimentazione, era stata candidata alle ultime comunali nella lista del movimento. A Oristano è nota anche per la sua passione per l’equitazione: è un’affermata amazzone che ha partecipato alla Sartiglia e che nei giorni scorsi è salita sul podio al Palio di Arzachena.

Sabato, 7 settembre 2019

L'articolo Fortza Paris punta al rinnovamento: in giunta entra Carmen Murru sembra essere il primo su LinkOristano.it.