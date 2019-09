Azienda pulizie Sassari evade 1,5 mln

(ANSA) - SASSARI, 7 SET - La Guardia di finanza di Sassari ha scoperto un'azienda di pulizie completamente sconosciuta al fisco, che in tre anni ha omesso di dichiarare ricavi per 1,5 milioni di euro.

Tramite l'incrocio delle banche dati, i militari delle Fiamme gialle hanno verificato che tra il 2014 e il 2017 la ditta 'fantasma' ha incassato 1 milione e mezzo di euro, mai dichiarato al fisco, che ha comportato un'evasione dell'Iva per 220mila euro. I responsabili dell'azienda sono stati denunciati alla Procura di Sassari per omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, la Gdf ha concluso un'altra attività di verifica, questa volta a Iglesias, nei confronti di una società operante nel settore delle riparazioni meccaniche. Le Fiamme gialle hanno così scoperto un evasore totale che aveva occultato al fisco oltre 80mila euro. (ANSA).