Paura nella notte a Villamassargia: maxi incendio devasta un casolare

Villamassargia, vasto incendio in un casolare, a fuoco rotoballe di fieno e un automezzo agricolo, i Vigili del Fuoco sul posto con tre automezzi. Dopo più segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias e della sede centrale del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 2:30, a Villamassargia per l’incendio di un casolare in località Parco S’Ortu Mannu, dove sono andate a fuoco numerose rotoballe di fieno e un automezzo agricolo.

Sul posto la squadra di Pronto intervento “5A” del distaccamento di Iglesias con un’APS (autopompa serbatoio) supportata da due ABP (autobotti pompa) che stanno ancora operando per lo spegnimento delle rotoballe di fieno e per la messa in sicurezza della struttura.

L’intervento è ancora in corso. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

