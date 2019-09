Cagliari, raccolta fondi su Facebook per una bimba malata: “Aiutiamo Polpettina”

Una raccolta fondi su Facebook per aiutare la famiglia di una bimba sarda malata che dovrà essere operata a al Bambin Gesù di Roma. “Una cara amica ha bisogno di un aiuto urgente”, scrive Camilla Soru, consigliera comunale Pd di Cagliari e promotrice della raccolta fondi, “alla sua bambina, che per ragioni di privacy chiameremo Polpettina, è stata diagnosticata un’ernia diaframmatica con ansa colica nel torace. Per i non addetti ai lavori il suo colon entra nel torace.

Polpettina verrà operata tra pochissimo a Roma al Bambin Gesù. Voglio che questa partenza, improvvisa, non gravi sulla famiglia di Polpettina. Siamo tanti e possiamo darle una mano concreta.

La Regione Autonoma della Sardegna rimborserà alla famiglia di Polpettina parte delle spese sostenute dopo qualche mese, tutto quello che rimarrà oltre le spese e il rimborso andrà devoluto in beneficenza. Vi ringrazio di cuore, anche a nome di Polpettina”.

