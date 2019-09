A una studentessa di Sedilo il premio “Antonello Pinna Merit Award 2019”

Il riconoscimento consegnato questa sera durante una cerimonia, a Oristano

E’ stata assegnata a una studentessa originaria di Sedilo, Manuela Coccu, appena maturata nella sede di Ghilarza del Liceo Scientifico Mariano IV, la “Borsa di Studio Antonello Pinna per Meriti Scolastici 2019”, anche noto come “Antonello Pinna Merit Award 2019”. Questa sera la consegna dell’importante riconoscimento nel corso di una cerimonia che si è svolta al Consorzio uno, sede dei corsi universitari di Oristano, e che ha chiuso la nuova edizione dell’iniziativa, promossa dallo scienziato oristanese Graziano Pinna, in memoria del fratello Antonello, e riservata agli studenti maturati nei licei Mariano IV e De Castro.

Pinna, attualmente professore associato alla University of Illinois at Chicago, ha seguito la cerimonia in collegamento video dall’America, mentre erano presenti il sindaco di Oristano Andrea Lutzu e il commissario della Provincia di Oristano Massimo Torrente.

Sono stati 19 i neodiplomati che hanno partecipato al concorso: 11 ragazze e 8 ragazzi di età compresa tra i 18 e 19 anni nati in Italia. Tra questi, 10 provenienti dal Liceo Mariano IV d’Arborea, inclusa la sede staccata di Ghilarza, e 9 dal Liceo Classico “De Castro”.

Ben 7 candidati hanno riportato un voto di maturità di 100/100 con lode e 12 di loro hanno riportato 100/100..

La borsa di studio del valore di tremila euro è un omaggio per la città di Oristano da parte di Pinna, al quale nel 2016 è stato conferito il premio Stella d’Argento – Oristanesi nel Mondo, promosso dal comune di Oristano.

Sono intervenuti alla cerimonia di stasera anche i dirigenti del Liceo “De Castro”, Pino Tilocca, e del Liceo “Mariano IV d’Arborea”, Donatella Arzedi, e diversi insegnanti delle scuole.

La commissione. La commissione esaminatrice per il 2019 era composta da cinque sardi residenti all’estero, oltre a Pinna, si tratta di Paolo Cherchi, Professore Emerito di Lingua Italiana e Spagnola alla University of Chicago e membro onorario dell’Accademia dei Lincei. I suoi libri includono “Andreas and the ambiguity of Courtly Love” e “Il Re Adone” e il recente “Maestri. Memorie e racconti di un apprendistato” pubblicato da Longo Editore nel 2019. Alberta Lai, Direttrice del Italian Cultural Institute of Prague, nata a Cagliari e laureata in lettere classiche all’Università di Cagliari. Come funzionario del Ministero degli Affari Esteri è stata addetto culturale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Vancouver e l’IIC di Chicago. Mario Macis, Professore Associato di Economia alla Johns Hopkins University, insegna microeconomia, economia delle organizzazioni e economia delle politiche pubbliche, ed è direttore del Master in Health Care Management. Nato a Cagliari e cresciuto tra Samugheo e Oristano, si è laureato in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi, dottorato in Economics alla University of Chicago. Marco Gargiulo, Professore Associato di Lingua e cultura italiana all’Università di Bergen. Esperto di sociolinguistica italiana e sarda, di linguaggi giovanili, di lingua dei media.

