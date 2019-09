Domani tutti in piazza per un selfie con i campioni della Dinamo

In occasione della manifestazione “Sport incentrocittà Oristano” che coinvolgerà più di 40 società

Domani, sabato 7 settembre, dalle 9 alle 21, nelle piazze del centro si svolgerà la manifestazione “Sport incentrocittà Oristano” organizzata dal Centro Commerciale Naturale con il patrocinio del comune, la pro loco e le varie associazioni che parteciperanno all’iniziativa.

In occasione dell’evento i giocatori della Dinamo Sassari saranno presenti, dalle 11 in poi, in piazza Roma per scattare qualche foto e condividere momenti e interviste con gli sportivi, gli appassionati e i visitatori.

Le società coinvolte sono più di quaranta e proporranno diverse discipline sportive nelle varie piazze: dal karate alla danza, scherma, calcio, arrampicata e ginnastica artistica.

Tra gli organizzatori dell’evento anche l’A.s.d Oristano Basket, ideatori del torneo di Basket Città Oristano (Trofeo Città di Eleonora) che si terrà proprio sabato 7 e domenica 8 settembre nel nuovo palazzetto dello sport.

Venerdì, 6 settembre 2019

