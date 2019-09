Info sul meteo e controllo delle buche: Truzzu annuncia la svolta tecnologica per Cagliari

Mobilità elettrica, monitoraggio automatico delle buche e info meteo geolocalizzate. Sono solo alcune delle novità tecnologiche in arrivo in città. L’annuncio del sindaco Paolo Truzzu, oggi a Olbia, in occasione dell’assemblea dell’Anci. “A Cagliari è iniziata la storia dell’innovazione tecnologica per tutti.

Siamo stati pionieri per tanti progetti digitali, a partire dal primo internet provider in Italia, Video on line, fino alle grandi esperienze di Tiscali e il centro di ricerca del Crs4.

In mezzo, decine di imprese piccole e grandi di successo, con la creazione di una comunità straordinaria di professionisti.

Oggi voglio che la vecchia fama torni a risplendere costruendo una città che faccia dell’innovazione tecnologica un’arma importante e utile per lo sviluppo e il benessere delle persone.

Vogliamo migliorare il tessuto urbano”, annuncia, “con interventi semplici e concreti: mobilità elettrica, autosufficienza energetica, monitoraggio automatico delle buche, videosorveglianza ambientale e informazioni meteo geolocalizzate.

Sono solo alcune delle soluzioni alle quali stiamo lavorando per migliorare la vita dei cittadini”.

