Sanità: riprende attività analisi Olbia

(ANSA) - OLBIA, 6 SET - L'attività di prelievo all'ospedale San Giovanni di Dio di Olbia, parzialmente sospesa lo scorso 23 agosto a causa dell'assenza imprevista di due tecnici di laboratorio che di fatto non consentiva di effettuare gli esami, riprenderà regolarmente da lunedì 9 settembre. Lo annuncia l'Ats-Assl di Olbia.

"In questo periodo - spiega una nota dell'Azienda sanitaria - il punto prelievi di viale Aldo Moro ha comunque garantito le urgenze, le impegnative con la dicitura "U", le gravidanze e i pazienti oncologici. Da lunedì 9 settembre il punto prelievi riprenderà gradualmente la sua attività: dalla prossima settimana verrà aperto, oltre alle urgenze, alle gravidanze e agli oncologici, a tutti i pazienti esenti per patologia e a quelli con impegnativa rilasciata da specialisti ospedalieri e distrettuali della Ats - Assl di Olbia". (ANSA).