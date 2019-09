Senza un nome l’uomo annegato dopo essere caduto dalla scogliera Il suo corpo ripescato a S’Archittu con una rete dopo numerosi tentativi non riusciti per il forte vento e il mare agitato

E’ stato recuperato questo pomeriggio dopo le 18 il corpo dell’uomo annegato questa mattina a S’Archittu, nella marina di Cuglieri. Non aveva documenti addosso e ancora non si è potuto identificarlo. Si pensa possa essere un turista.

Il recupero è stato molto difficoltoso. Vista l’impossibilità di intervenire via mare, con la motovedetta della Capitaneria di porto di Oristano, e dall’alto,, con l’elicottero dei Vigili del fuoco, per il forte vento e il mare agitato, si è riusciti solo dopo diverse ore di tentativi, lanciando in acqua una rete.

A quanto si è appreso l’uomo stamane è stato travolto da un’onda mentre si trovava sullo “Scoglio dei genovesi” ed è caduto in mare. Ha cercato di restare a galla tra le onde, ma non ci è riuscito.

Sul posto sono arrivati i soccorsi. Hanno operato due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e uno del servizio 118, e gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano e dei Vigili del fuoco, anche col Nucleo sub, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo aveva già cessato di vivere.

