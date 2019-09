La visita endocrinologica? “Gliela faccio alla signora, la settimana prossima, gratis”. Gianfranco Orrù, 52 anni, dal 2000 è medico specialista in Endocrinologia e Ecografia tiroidea. Proprio i due settori che servono, con una certa urgenza, a Maristella Mattei, disoccupata di Quartu: la donna ha raccontato che, per una visita al Policlinico di Monserrato, la prima data utile è a giugno del 2021. Gennaio 2020, invece, alla Cittadella della salute di via Romagna a Cagliari. Tempi lunghissimi o, “bene andando”, lunghi. “Ho letto la notizia su Casteddu Online e non ci ho pensato un attimo. Sono disposto a visitarla senza farle pagare nulla. Solitamente il costo varia tra i cento e i centocinquanta euro, ma qui si tratta della salute di un essere umano che deve avere priorità su tutto. Ogni giorno leggiamo storie assurde e brutte, penso che dobbiamo iniziare ad abituarci a ricercare e preferire anche il bello che c’è nella vita”, afferma Orrù. La nostra redazione ha già messo in contatto il medico con la futura paziente fortunata. La settimana prossima, se tutto andrà bene, si incontreranno nello studio privato del medico, in via Costa a Cagliari. Un primo ma importantissimo passo avanti verso la cura di alcuni noduli e di una ciste.

“I tre noduli alla tiroide sono rischiosi perchè sono vascolarizzati e vanno tolti, sennò continuano a crescere. Ho anche una cisti nella zona del collo. Potrei andare da un privato, ma non ho nemmeno un euro, come posso fare? Tutto ciò è vergognoso”. Poi, l’arrivo improvviso del medico dal cuore d’oro.

L'articolo Disoccupata di Quartu costretta ad attendere per curarsi, il medico dal cuore d’oro: “La visito gratis” proviene da Casteddu On line.