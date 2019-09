“Il metodo Bibbiano è anche in Sardegna, tutti a Cagliari per il sit in sulla scalinata di Bonaria”

Nuova manifestazione delle “scarpette bianche” a Cagliari, sulla scia dei fatti di Bibbiano. “I bambini non si toccano”, questo il nome dell’evento imbastito dal Gruppo spontaneo dei genitori sardi. L’appuntamento è per sabato 7 settembre, dalle 18 alle 23, sulla scalinata di Bonaria, davanti a piazza dei Centomila. “Ci aspettiamo almeno cinquanta persone, ma invitiamo tutti a venire. Vogliamo conoscere i genitori che purtroppo sono coinvolti in queste vicende”, spiega l’organizzatrice Ivana Mureddu, “speriamo abbiano il coraggio di venire e mostrarsi senza paura”. Storie e vicende delicate, dove ci sono di mezzo minori che vanno a vivere lontano dai genitori per scelte dei giudici: “L’intento è quello di confrontarci e di avere una maggiore interazione”, osserva la Mureddu, “Bibbiano, alla fine, è anche in Sardegna e a Cagliari”.

