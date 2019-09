Cagliari, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: 35enne di Iglesias all’ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Salvatore Ferrara a Cagliari. Una 35enne di Iglesias alla guida di una Ford Ka, per cause imprecisate ed in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura all’altezza della curva di viale Ferrara, urtando violentemente il guard rail sul lato destro della strada. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. La polizia Municipale ha eseguito i “classici” rilievi di legge.

