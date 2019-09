Tutto il Poetto quartese e il Margine Rosso: questi i chilometri perlustrati attentamente dagli agenti del commissariato di polizia di QuartuSant’Elena insieme agli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Abbasanta e la polizia stradale. I controlli sono stati ordinati dal questore di Cagliari Pierluigi d’Angelo. Ieri sera i poliziotti hanno controllato 53 auto, staccando due multe, una delle quali perchè il guidatore era in stato di ebbrezza. Controlli serrati anche per beccare possibili evasi: un uomo è stato denunciato all’Autorità gudiziaria. Gli agenti hanno anche fatto un blitz nelle “piazze famose” per il consumo di droga: trenta persone sono state identificate.

L’azione, che ha riscosso apprezzamento da parte dei cittadini e dei gestori dei locali pubblici, sarà riproposta anche nelle prossime settimane.

L'articolo Droga al Poetto di Quartu, blitz della polizia nelle notti della “movida”: 30 persone nei guai proviene da Casteddu On line.