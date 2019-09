Tragedia a S’Archittu, uomo muore dopo essere caduto dalla scogliera

Un uomo è morto dopo aver perso l’equilibrio a S’Archittu, nell’Oristanese, nella zona dello “scoglio del genovese”. Il corpo della persona non è stato ancora recuperato dai Vigili del fuoco e dalla Capiteneria di porto: troppo agitato il mare per cercare di intervenire, almeno per il momento. “Il corpo senza vita si trova all’interno di un’insenatura che lo sbatte da una parte all’altra”, spiegano dalla Capitaneria di porto di Oristano.

