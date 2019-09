È atterrato a Cagliari in tarda mattinata, come prova il video che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Poi, è andato direttamente a Villa Devoto per un incontro, segretissimo e blindato, con Christian Solinas. Flavio Briatore sorprende tutti e incontra il presidente della Regione: una visita ancora “misteriosa” – qualche dettaglio emergerà sicuramente nelle prossime ore – che arriva a qualche settimana di distanza dallo scambio di battute tra il “papà” del Billionaire e l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa.

L'articolo Flavio Briatore è a Cagliari, incontro blindato con Solinas a Villa Devoto proviene da Casteddu On line.