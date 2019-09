Rossini tra musica, comicità e curiosità

L'opera lirica riproposta attraverso un accattivante spettacolo tra musica, narrazione e divertimento. E sotto le stelle. Per quattro serate, dal 10 al 13 settembre, sarà in tournée tra Cagliari, Carbonia e Dolianova "Piacere, Rossini!".

Parrucca, trucco e abito d'epoca, l'attore cagliaritano Massimiliano Medda, con la sua comicità, ripercorre i momenti più significativi della vita del grande musicista e compositore.

L'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Cristiano Del Monte, eseguirà alcune delle più amate pagine del grande pesarese: Il signor Bruschino, Semiramide, L'Italiana in Algeri, Tancredi, Il Barbiere di Siviglia.

Un emozionante e esilarante itinerario attraverso l'universo rossiniano pensato per le scuole e per i giovani, ma rivolto anche alle famiglie. La durata è di 50 minuti.

Questi gli appuntamenti, tutti con inizio alle 21: martedì 10 e mercoledì 11 settembre nello spazio dell'Arena Giusy Devinu del Parco della Musica di Cagliari, l'area adiacente al foyer di platea del Teatro Lirico; giovedì 12 all'Arena Mirastelle di Carbonia e venerdì 13 nel Sagrato della Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova.