Tamburini e trombettieri ad Asti: il foto-racconto di una bella storia di amicizia

È stata molto di più della partecipazione a una bellissima sfilata. I Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano, al Palio di Asti, svolto nei giorni scorsi, hanno rinnovato la loro amicizia col Borgo Viatosto della città piemontese.

“Un’amicizia già celebrata in occasione della Sartiglia 2019”, spiegano i referenti del gruppo di musici oristanese, “frutto del gemellaggio realizzato quest’anno tra le due compagini musicali”.

Ad Asti i Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano hanno portato i suoni e i colori della Sartiglia, un dono che la città astigiana ha molto apprezzato, come ha confermato il sindaco, dando il benvenuto ufficiale ai rappresentanti della città di Arborea.

Tre i giorni di permanenza nella città piemontese, durante i quali i Tamburini e Trombettieri oristanesi si sono calati nella realtà del Borgo Viatosto e in quella della città, vivendo in pieno il clima e l’euforia del Palio di Asti. Un Palio caratterizzato dalla presenza di numerosi fantini sardi – gli stessi del Palio di Siena – e proprio una rete televisiva senese ha dedicato ampio spazio, nelle sue cronache astigiane, alla presenza in città dei Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano.

“È stata una esperienza molto emozionante”, spiegano dal gruppo oristanese, “che ci ha consentito di rafforzare l’amicizia col Borgo Viatosto di Asti”.

“Numerosi astigiani, affascinati dai passi e dagli squilli di tromba dei Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano”, proseguono dal gruppo di musici della Pro loco, “ci hanno chiesto informazioni sulle date in cui si terrà la Sartiglia 2020. Una Sartiglia 2020 che, grazie ai suoni dei Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano, e grazie alla grande amicizia del Borgo Viatosto di Asti, vedrà sicuramente una folta presenza astigiana”.