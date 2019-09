Travolto da un’onda sulla scogliera, cade in mare e annega / FOTO e VIDEO

Travolto da un’onda sulla scogliera, cade in mare e annega La tragedia si è consumata a S’Archittu sul litorale di Cuglieri

Un uomo è annegato questa mattina a S’Archittu, nella marina di Cuglieri. A quanto si è appreso è stato travolto da un’onda mentre si trovava sullo “Scoglio dei genovesi” ed è caduto in mare. Ha cercato di restare a galla tra le onde, ma non ci è riuscito. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Hanno operato due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e uno del servizio 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo aveva già cessato di vivere e ora si sta cercando di recuperare il suo corpo tra difficoltà, per le forti raffiche di vento, le onde molto alte e lo spazio angusto in cui ci si trova ad operare.