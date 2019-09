I carabinieri recuperano due fucili: impiegati in un omicidio o una rapina?

Ritrovati dai carabinieri due fucili: utilizzati per un fatto delittuoso? Le armi in ottimo stato di conservazione erano nascoste nelle campagne di Assolo

Due fucili in ottimo stato di conservazione sono stati recuperati nelle campagne di Assolo dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Mogoro e sono ora al centro di analisi e accertamenti per verificare se possano essere stati utilizzati in gravi fatti delittuosi avvenuti nella zona dove negli ultimi mesi si sono dovuti registrare purtroppo un duplice omicidio, nelle campagne di Ruinas, e una rapina notturna a danno di anziani, proprio nel comune di Assolo.

I due fucili erano nascosti in un canalone. Erano custoditi ciascuno in una busta di plastica. Si tratta di una doppietta calibro dodici col numero di matricola abrasa e di un fucile a canne mozze calibro dodici con un parziale numero di matricola sulla canna.

Secondo i carabinieri sono stati adoperati o soggetti a manutenzione di recente.

Il comandante del Reparto operativo provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello David Egidi, e la comandante della compagnia di Mogoro Nadia Gioviale, con a fianco il comandante del Nucleo radiomobile della Compagnia di Mogoro, il maresciallo Mauro Sanna, hanno spiegato che alla scoperta si è arrivati dopo un servizio mirato, conseguente alla presenza nella zona di alcune persone sospette, presenza all’apparenza non giustificabile per luogo e ora. Queste persone che i militari hanno notato in piena notte aggirarsi nelle campagne sono oggetto di attenzione da parte dai carabinieri, ma a loro carico non vi è al momento alcun provvedimento.

I due fucili ora verranno inviati al reparto Ris dei carabinieri per le analisi scientifiche. Si dovrà verificare se sono stati utilizzati in episodi criminosi e si cercherà di acquisire qualche elemento anche dalle buste di plastica dov’erano contenuti e dove potrebbe essere presente materiale umano utile alle indagini.