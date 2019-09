A Cagliari si naviga ultraveloce con Tiscali UltraInternet Fibra

Qual è il modo più efficace, veloce e affidabile per collegarsi a Internet, con le attuali tecnologie? Con la fibra ottica, indubbiamente. Ma c’è fibra e fibra. Quella che propone Tiscali prevede che l’intero tratto, dalla centrale fino a casa del cliente, non sia percorso nemmeno da un metro di cavo in rame. Questo assicura una velocità di navigazione impareggiabile e una durata maggiore di tutta l’infrastruttura, molto più resistente del tradizionale doppino telefonico. Ma a che cosa serve tutta questa velocità di navigazione? Quali sono i vantaggi? Innanzitutto, la velocità, oltre ai bassi tempi di latenza, sono elementi fondamentali per il gaming online: anche qualche millisecondo di vantaggio rispetto agli avversari può fare la differenza.

I servizi di streaming video online ormai sono tantissimi: al digitale terrestre si affianca sempre di più la fruizione di contenuti (film, serie tv, documentari etc.) attraverso internet . Per una visione fluida, senza scatti e interruzioni, è indispensabile avere una connessione in fibra ottica. Tanto più se i film sono in altissima risoluzione 4K. Un altro ambito nel quale una connessione affidabile in fibra ottica è d'obbligo riguarda il settore della domotica: in casa ci sono sempre più dispositivi collegati fra loro, e a loro volta con lo smartphone del proprietario, che può controllarli anche quando è in ufficio o a fare la spesa.

