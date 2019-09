Torna la terza palma in Piazza Martini, a Oristano

Ritorna la terza palma in Piazza Martini a Oristano da tutti conosciuta proprio come Piazzetta tre palme, per i tre grandi alberi di palma che la caratterizzano, rimasti purtroppo in due dopo l’attacco del punteruolo rosso a una delle tre.

Gli operai della Oristano servizi hanno messo a dimora l’albero acquistato dal Comune in un vivaio di Serri. Sostituisce appunto quella abbattuta alcuni mesi fa. Era ormai secca, a causa proprio del punteruolo rosso.

Le vecchie palme vennero messe a dimora nel 1923.

Le operazioni di piantumazione stamane sono state seguite anche dall’assessore comunale dell’Ambiente Gianfranco Licheri.