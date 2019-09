Terrore in via dei Giudicati a Cagliari, grosso albero crolla sull’auto guidata da una donna

Un grosso albero è crollato all’improvviso in via dei Giudicati a Cagliari. Un rumore forte, sentito dai residenti della via e da chi, in quel momento, stava transitando con l’automobile davanti al T Hotel. Sul posto ci sono Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Una donna, alla guida di una macchina, è salva per miracolo: stando al racconto di una testimone, “la donna era alla guida, è crollato prima il pezzo che da in via dei giudicati, lei stava percorrendo la via giudicessa benedetta, che è la parallela, invece di fermarsi ha accelerato per evitare l’albero”, che però ha centrato in pieno la vettura.

