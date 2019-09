Un delitto alle spalle, ricostruiscono la loro vita in carcere tra libri e lavoro

Un delitto alle spalle, in carcere ricostruiscono la loro vita tra libri e lavoro

I due minorenni condannati per l’omicidio di Manuel Careddu in riva al Lago Omodeo

Giorno dopo giorno cercano di ricostruirsi una vita nella cella del carcere dove sono rinchiusi per scontare ciascuno una condanna a sedici anni, inflitta dai giudici del Tribunale dei minori di Cagliari che li ha ritenuti responsabili del concorso nell’omicidio del diciottenne di Macomer Manuel Careddu, assassinato in riva al Lago Omodeo l’11 settembre scorso e il cui corpo venne ritrovato un mese dopo sotterrato nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore. Minorenne di Abbasanta lei, residente a Ghilarza lui e ora maggiorenne, sono i destinatari della durissime parole dei giudici del Tribunale dei minori che li hanno condannati e che nelle motivazioni della sentenza ne censurano severamente il comportamento, ma che raccontano anche questi primi tentativi di rinascita.

Il giovane di Ghilarza ha cercato di riprendere gli studi frequentando un corso propedeutico alla preparazione del biennio della scuola superiore. Poi ha rinunciato e per lui si sta ipotizzando un tirocinio formativo nella locale lavanderia industriale. Il giovane ha ripreso la sua passione per la musica. Aveva studiato pianoforte e sapeva suonare anche altri strumenti. In carcere, scrivono i giudici, ha ripreso col laboratorio musicale.