Medico pestato sul bus a Cagliari, l’audio choc dell’aggressione: “Razzista, ti spacco la faccia”

In un audio i momenti di terrore vissuti da Fabio Barbarossa. Il medico di Cagliari, pestato a bordo del bus Ctm della linea 1 in via Roma da un pregiudicato, al momento dell’aggressione era al telefono col figlio e l’apparecchio è rimasto acceso e ha così registrato l’aggressione. “Bastardo, razzista, corrotto. Ti spacco la faccia”, si sente nei momenti concitati. Si intuisce anche uno sputo all’indirizzo del professionista. L’audio è stato consegnato ai carabinieri.