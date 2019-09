Cagliari, Sandro Anedda nuovo amministratore del Tecnocasic

Il commercialista Sandro Anedda è il nuovo amministratore del Tecnocasic. La notizia nella pagina Facebook del sindaco di Cagliari. “A nome del Comune di Cagliari ho presentato una proposta di cambiamento, professionalità e serietà accolta e approvata all’unanimità da tutto il Cda del Cacip”, ha scritto Paolo Truzzu, “e per questo ringrazio i colleghi Sindaci per la fiducia accordataci. Sono certo che Sandro farà un ottimo lavoro alla guida di una tra le più importanti società in house pubbliche a livello nazionale e regionale e per una corretta gestione dell’intero ciclo dei rifiuti”.

