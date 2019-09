Via al censimento dei cervi a Monte Arcosu: il Wwf cerca volontari

La fine dell’estate corrisponde al periodo degli amori per il cervo sardo (cervus elaphus corsicanus), il cui maschio inizia a bramire per marcare il proprio territorio e crearsi l’harem. E’ proprio il caratteristico verso emesso dall’animale che consente agli operatori faunistici di eseguire il censimento annuale di questi ungulati. Un’operazione che assume sempre le caratteristiche di un vero e proprio evento al quale partecipano moltissimi volontari affiancati, ovviamente, dai biologi e dal personale delle aree protette in cui si esegue il censimento.

Nell’Oasi WWF di Monte Arcosu, il censimento avrà luogo il 12, 13 e 14 Settembre e sarà coordinato dalla Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione col Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’Agenzia Forestas, le Autogestitee il WWF Oasi. L’intervento riguarderà il settore nord occidentale del SIC “Foresta di Monte Arcosu” e si svolgerà nelle ore serali, dalle 19.00 alle 22.00.

Come ogni anno, l’evento del censimento sarà aperto a tutti i volontari che desiderano vivere questa interessante ed entusiasmante esperienza, affiancando i biologi nella delicata operazione del conteggio degli esemplari, attraverso l’ascolto del bramito e la successiva trasposizione delle tipiche vocalizzazioni dei maschi sulle apposite mappe fornite dagli organizzatori.

Chi fosse interessato, potrà ottenere informazioni e scaricare materiali dai siti:www.cittametropolitanacagliari.it, oppure www.forestamontearcosu.eu. Per ulteriori informazioni: 3298315754

