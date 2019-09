“Raccolta fondi per Carla Garau, aiutiamola a ricomprare un’auto. “Ragazzi lasciamo un piccolo contributo per Carla, per aiutarla a riprendersi anche una piccola auto che le permetta di poter fare i propri spostamenti ogni giorno”. L’appello è di Melania Picci, studentessa 23enne di Villaspeciosa, che ha lanciato l’idea di promuovere una colletta su Facebook per aiutare Carla Garau, la donna alla quale è stata portata via l’auto da alcuni malviventi a Villaspeciosa.

La sua Fiat Punto rossa è scomparsa davanti al cimitero del paese. “Sono una ragazza madre e ho due bambini piccoli, per vivere faccio le pulizie a Cagliari e l’automobile mi serve assolutamente. L’avevo acquistata solo due mesi fa, aiutatemi a ritrovarla”, ha dichiarato. È andata a trascorrere qualche ora spensierata a Villaspeciosa, “la sera dello scorso venticinque agosto”, e ha deciso di lasciare l’auto parcheggiata “davanti al cimitero del paese”. Quando però è tornata a riprenderla, Carla Garau, trentaseienne residente a Vallermosa, non l’ha più trovata: “Sono stata dai carabinieri, mi hanno detto che mi avrebbero contattato in caso di novità”. Novità che, almeno sinora, a distanza di oltre dieci giorni, non sono arrivate. E lei, allora, ha deciso di lanciare un appello attraverso Casteddu Online: “Sono una ragazza madre, ho due figli piccoli. La mia Fiat Punto rossa mi serve per andare a Cagliari a fare le pulizie, adesso sono costretta a fare dei veri e propri ‘viaggi della speranza’ con i pullman”. La trentaseienne ha anche provato a cercare la sua auto rivolgendosi al deposito del carro attrezzi: “Niente, anche perché poi era comunque parcheggiata bene”.

L'articolo Ragazza madre derubata a Villaspeciosa, la studentessa dal cuore d’oro: “Colletta per l’auto nuova” proviene da Casteddu On line.