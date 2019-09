Pauroso schianto sulla 130, auto travolge furgoncino: operaio dell’Anas in gravissime condizioni

Un operatore dell’Anas, impegnato a scattare delle fotografie per dei rilievi mentre era a bordo di un furgoncino, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso. Il mezzo è stato travolto dalla Mercedes guidata da un uomo, anch’egli rimasto ferito e trasportato all’ospedale a bordo di un’ambulanza. L’incidente è avvenuto sulla Ss 130, all’altezza del chilometro ventisei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Iglesias insieme al personale del 118. Gli operatori dei Vigili del Fuoco della squadra di Pronto intervento hanno provveduto anche a mettere in sicurezza le auto e la strada.

La corsia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri che hanno provveduto alla viabilità e gli agenti della polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

